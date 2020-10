Inter, nuova tegola per Conte: Skriniar positivo al Coronavirus, può saltare il derby. La situazione (Di mercoledì 7 ottobre 2020) tegola per Antonio Conte.Dopo la notizia sulla positività di Bastoni, anche Milan Skriniar è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore, in isolamento domiciliare così come da protocollo, è a rischio per il derby in programma il 17 ottobre contro il Milan. Nelle prossime ore, Skriniar, sarà sottoposto ad un secondo tampone che confermerà - o, al contrario - smentirà l'esito.Di seguito, il comunicato diramato pochi istanti fa dal club nerazzurro:"FC Internazionale Milano comunica che Alessandro Bastoni è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della nazionale italiana Under 21.Il difensore nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 ottobre 2020)per Antonio.Dopo la notizia sulla positività di Bastoni, anche Milanè risultatoal Covid-19. Il giocatore, in isolamento domiciliare così come da protocollo, è a rischio per ilin programma il 17 ottobre contro il Milan. Nelle prossime ore,, sarà sottoposto ad un secondo tampone che confermerà - o, al contrario - smentirà l'esito.Di seguito, il comunicato diramato pochi istanti fa dal club nerazzurro:"FCnazionale Milano comunica che Alessandro Bastoni è risultatoal Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della nazionale italiana Under 21.Il difensore nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le ...

