Inter, niente ritorno al Bernabeu in Champions League contro il Real: si giocherà a Valdebebas

Real Madrid-Inter, match dei gironi di Champions non si giocherà al Santiago Bernabeu niente ritorno al Bernabeu 10 anni dopo la finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Nonostante l'Inter sia inserita nello stesso girone del Real Madrid, la sfida tra merengues e nerazzurri non si disputerà nello stadio classico dei blancos, ma all'Estadio Alfredo Di Stefano a Valdebebas, centro d'allenamento delle Merengues. A impedire alla squadra di Conte di scendere in campo al Bernabeu sono i lavori di ristrutturazione che sono in svolgimento nell'impianto.

