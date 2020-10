Inter-Milan, Pioli per il derby conta di recuperare Ibra, Rebic e Romagnoli (Di mercoledì 7 ottobre 2020) C'è chi ha ripreso a correre sui campi di Milanello, chi deve accontentarsi di un tapis roulant a domicilio e chi per il momento si scalda solo mentalmente. Il concetto però è lo stesso per tutti e ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) C'è chi ha ripreso a correre sui campi diello, chi deve accontentarsi di un tapis roulant a domicilio e chi per il momento si scalda solo mentalmente. Il concetto però è lo stesso per tutti e ...

BonettiESPN : Gazzetta's transfer market rating for each Serie A team 7.5 – Juventus, Napoli 7.0 – Inter, Milan 6.5 – Atalanta,… - marcoconterio : ?????? Offerta del #PSG per Milan Skriniar dell'#Inter. Prestito gratuito con diritto di riscatto a 45. L'Inter ha de… - tancredipalmeri : Il Milan farà il derby da primo in classifica e guardando l’Inter dall’alto. Non succedeva da 8 anni - passione_inter : Galli: 'Derby? Il Milan rischia dal punto di vista mentale. Il recupero di Ibra sarà importante' -… - mr9_88 : @Stetobald Ma se rigiocano la partita ci sarà un precedente, voglio vedere Inter se ora si infettano per dire lukak… -