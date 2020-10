Inter, la difesa perde pezzi: anche Skriniar positivo al Coronavirus (Di mercoledì 7 ottobre 2020) FC Internazionale Milano comunica che Alessandro Bastoni è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della nazionale italiana Under 21. Il difensore nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ anche Milan Skriniar è risultato positivo al Coronavirus. Il calciatore si è sottoposto al tampone durante il ritiro con la nazionale slovacca, oggi è arrivato il responso.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) FCnazionale Milano comunica che Alessandro Bastoni è risultatoal Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della nazionale italiana Under 21. Il difensore nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’Milanè risultatoal. Il calciatore si è sottoposto al tampone durante il ritiro con la nazionale slovacca, oggi è arrivato il responso.L'articolo CalcioWeb.

Gazzetta_it : Non solo #Bastoni: anche #Skriniar positivo. Difesa dell’#Inter in emergenza in vista del derby - marcoconterio : ?????? Offerta del #PSG per Milan Skriniar dell'#Inter. Prestito gratuito con diritto di riscatto a 45. L'Inter ha de… - VittoRoto : Ad oggi - #Covid_19 permettendo - la difesa titolare dell'#Inter per il derby è questa: D'Ambrosio-De Vrij-Kolarov. - Zelgadis265 : RT @Gazzetta_it: Non solo #Bastoni: anche #Skriniar positivo. Difesa dell’#Inter in emergenza in vista del derby - jhoan_gr : RT @Gazzetta_it: Non solo #Bastoni: anche #Skriniar positivo. Difesa dell’#Inter in emergenza in vista del derby -