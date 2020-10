Inter-Juve del 2018 non è ancora finita: nuove rivelazioni alle Iene. Audio sparito? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si ritorna a parlare di Inter-Juve del 2018 dopo un'inchiesta de Le Iene e il presunto Audio mancante tra il Var e Orsato Leggi su 90min (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si ritorna a parlare dideldopo un'inchiesta de Lee il presuntomancante tra il Var e Orsato

pisto_gol : Inter-Juve, Orsato e l'audio del VAR 'scomparso' - Le Iene - redazioneiene : 'Quel file su Inter-Juve di Orsato è sparito' e riguardava “un errore gravissimo che ha condizionato un campionato”… - redazioneiene : Cosa si sono detti il VAR e l'arbitro Orsato dopo quel fallaccio di Pjanic sull'interista Rafinha? Filippo Roma e M… - SweetShock1 : RT @forumJuventus: TS: 'Juve-napoli, il giudice valuta. Lo scenario possibile è -1 punto per il Napoli e partita da rigiocare. La prima dat… - mesanti64 : @forumJuventus Perché non disputare Juve-Napoli e Juve-Inter in contemporanea? La ASL MILANO”Le Iene” e la ASL NAPO… -