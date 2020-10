Inter, Bastoni da negativo a positivo in 24 ore: oggi nuovo tampone (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni al centro di un piccolo giallo. Il centrale scuola Atalanta infatti è risultato positivo al covid nel ritiro dell’Under 21, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Tuttavia, il difensore classe 1999 era stato testato anche lunedì, risultando negativo. Per questo, oggi lo staff medico dell’Under 21 procederà con un ulteriore … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il difensore dell’Alessandroal centro di un piccolo giallo. Il centrale scuola Atalanta infatti è risultatoal covid nel ritiro dell’Under 21, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Tuttavia, il difensore classe 1999 era stato testato anche lunedì, risultando. Per questo,lo staff medico dell’Under 21 procederà con un ulteriore … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

