Inter | Bastoni a sorpresa positivo al Covid-19 | solo ieri il test era negativo

Misteri si addensano sul giovane difensore nerazzurro Alessandro Bastoni. Il giocatore è infatti risultato essere uno dei due casi positivi al Covid 19 nei test avvenuti a Coverciano in occasione della chiamata della Nazionale Under21. Una sorpresa che gela l'ambiente dell'Inter e che getta nello sconforto Conte e il suo staff. Tutto il gruppo degli … L'articolo

