Instagram introduce un'etichetta sui post dei giornali di Stato (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Attraverso un'etichetta, Instagram segnalerà i post pubblicati dai giornali di Stato. La motivazione? Limitare le fake news Instagram introduce un'etichetta che farà riconoscere immediatamente i post pubblicati dai giornali di Stato. Come funziona Cliccando sull'etichetta sarà possibile leggere una breve spiegazione che sottolinea come, secondo la piattaforma, il profilo potrebbe essere totalmente o parzialmente sotto controllo di uno Stato. L'etichetta, però, non riguarderà i giornali che, pur ricevendo finanziamenti pubblici, seguono linee guida editoriali in grado di assicurare un servizio pubblico e un controllo editoriale ...

