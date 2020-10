Inps: aperto nuovo bando di concorso per assunzione di 165 informatici (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - L'Inps ha aperto in questi giorni un nuovo bando di concorso per l'assunzione di 165 informatici, in sostituzione di altrettanto personale di analogo profilo e a 13 anni dall'ultima selezione per tali professionalità. Lo rende noto l'Istituto in un comunicato. Inoltre, date le ulteriori e accresciute attività e responsabilità attribuite all'Istituto, sono stati responsabilmente programmati gli ulteriori fabbisogni di personale previsti nel 2020 e 2021, sempre in sostituzione di unità già uscite e mantenendo sostanzialmente invariato il personale complessivo degli ultimi anni. Si tratterà in particolare di medici, avvocati, amministrativi e informatici, per un turn over stimato in circa ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - L'hain questi giorni undiper l'di 165, in sostituzione di altrettanto personale di analogo profilo e a 13 anni dall'ultima selezione per tali professionalità. Lo rende noto l'Istituto in un comunicato. Inoltre, date le ulteriori e accresciute attività e responsabilità attribuite all'Istituto, sono stati responsabilmente programmati gli ulteriori fabbisogni di personale previsti nel 2020 e 2021, sempre in sostituzione di unità già uscite e mantenendo sostanzialmente invariato il personale complessivo degli ultimi anni. Si tratterà in particolare di medici, avvocati, amministrativi e, per un turn over stimato in circa ...

