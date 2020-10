Infortunati Juventus, buone notizie per Pirlo: 2 big rientrano dopo la sosta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Infortunati Juventus – Mentre le polemiche dopo Juve Napoli proseguono, si aggiungono anche le ultime indiscrezioni sul giallo delle Nazionali, dove 7 giocatori bianconeri avrebbero lasciato la bolla. In tutto questo caos, arrivano buone notizie da Torino per Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero aveva dovuto rinunciare subito a tanti big, su tutti, Dybala, De Ligt, Alex Sandro e Bernardeschi. Dybala è pienamente recuperato, De Ligt si sta riprendendo e per quanto riguarda gli ultimi due (Sandro e Bernardeschi), arrivano buone notizie. Infortunati Juventus, Alex Sandro e Bernardeschi recuperati Infatti, secondo Tuttosport, sia Alex Sandro che Bernardeschi dovrebbero essere recuperati. Entrambi, sulla via del ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 7 ottobre 2020)– Mentre le polemicheJuve Napoli proseguono, si aggiungono anche le ultime indiscrezioni sul giallo delle Nazionali, dove 7 giocatori bianconeri avrebbero lasciato la bolla. In tutto questo caos, arrivanoda Torino per Andrea. Il tecnico bianconero aveva dovuto rinunciare subito a tanti big, su tutti, Dybala, De Ligt, Alex Sandro e Bernardeschi. Dybala è pienamente recuperato, De Ligt si sta riprendendo e per quanto riguarda gli ultimi due (Sandro e Bernardeschi), arrivano, Alex Sandro e Bernardeschi recuperati Infatti, secondo Tuttosport, sia Alex Sandro che Bernardeschi dovrebbero essere recuperati. Entrambi, sulla via del ...

