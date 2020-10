Influenza: entro 10 ottobre primo lotto vaccini in Sardegna (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Influenza. Assessore Sanità, “subito dopo si parte con la campagna”. I vaccini antInfluenzali ordinati dalla Regione Sardegna sono in arrivo. “entro il 10 ottobre sarà recapitato il primo lotto, e subito dopo potrà partire la campagna”, dichiara all’ANSA l’assessore della Sanità Mario Nieddu. Il carico dovrebbe comprendere circa la metà delle oltre cinquecentomila dosi richieste dalla Regione. Quindi, nel giro di pochi giorni saranno a disposizione già almeno duecentomila vaccini da destinare subito ai medici di famiglia, cui andrà in generale il maggior numero di kit, e poi in seconda battuta al servizio di igiene pubblica e alle farmacie. Rispetto al ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020). Assessore Sanità, “subito dopo si parte con la campagna”. Iantli ordinati dalla Regionesono in arrivo. “il 10sarà recapitato il, e subito dopo potrà partire la campagna”, dichiara all’ANSA l’assessore della Sanità Mario Nieddu. Il carico dovrebbe comprendere circa la metà delle oltre cinquecentomila dosi richieste dalla Regione. Quindi, nel giro di pochi giorni saranno a disposizione già almeno duecentomilada destinare subito ai medici di famiglia, cui andrà in generale il maggior numero di kit, e poi in seconda battuta al servizio di igiene pubblica e alle farmacie. Rispetto al ...

vivere_sardegna : Influenza: entro 10 ottobre primo lotto vaccini in Sardegna - Vonagel : RT @AnsaSardegna: Influenza: entro 10 ottobre primo lotto vaccini in Sardegna. Assessore Sanità, 'subito dopo si parte con la campagna' #AN… - AnsaSardegna : Influenza: entro 10 ottobre primo lotto vaccini in Sardegna. Assessore Sanità, 'subito dopo si parte con la campagn… - MoratoAlexandro : @MicheleDattoli @IlariaBifarini Se vuoi entro anche nel tecnico. Le mascherine NON proteggono da niente visto che i… - LorenzoTonion : @zaiapresidente ... capito... Chi la malattia l ha già avuta... Certo... El ga capio tutto sto qua! ... se le igM a… -