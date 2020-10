Industria | Istat “Segnali confortanti da ordinativi ed export”

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Nei mesi estivi, l'attività economica a livello internazionale ha evidenziato una decisa ripresa, diffusa in modo eterogeneo tra i paesi. Il quadro globale continua però a essere dominato dalle difficoltà e incertezze derivanti dall'evoluzione della pandemia, il cui recente riacutizzarsi potrebbe condizionare in misura significativa lo scenario a breve termine”. Lo evidenzia l'nella Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana.“In Italia, alla fase di recupero della produzionele si affiancano segnaliper glie le esportazioni. Anche il settore delle costruzioni e il mercato immobiliare mostrano una certa dinamicità – prosegue l'Istituto di Statistica -. Ad agosto, l'occupazione torna ad aumentare ...

