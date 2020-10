Indagato il poliziotto che ha sparato a Napoli. Il VIDEO della rapina ora al vaglio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) rapina a Napoli, la Procura ha divulgato il VIDEO: la pistola puntata contro la polizia e lo sparo per difendersi. Oggi l’autopsia sul giovane Eccesso colposo di legittima difesa. Questo è il reato che la Procura di Napoli ipotizza nei confronti del poliziotto che all’alba di domenica 4 ottobre ha sparato e ucciso un ragazzo … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 7 ottobre 2020), la Procura ha divulgato il: la pistola puntata contro la polizia e lo sparo per difendersi. Oggi l’autopsia sul giovane Eccesso colposo di legittima difesa. Questo è il reato che la Procura diipotizza nei confronti delche all’alba di domenica 4 ottobre hae ucciso un ragazzo … L'articolo proviene da YesLife.it.

frant42 : RT @Gianmar26145917: #TG1: Come previsto indagato per eccesso di legittima difesa il #poliziotto che a #Napoli ha ucciso il rapinatore 17en… - GPeppe34N : RT @Gianmar26145917: #TG1: Come previsto indagato per eccesso di legittima difesa il #poliziotto che a #Napoli ha ucciso il rapinatore 17en… - mariangelalo33 : RT @Gianmar26145917: #TG1: Come previsto indagato per eccesso di legittima difesa il #poliziotto che a #Napoli ha ucciso il rapinatore 17en… - Pasquale_Mereu : RT @Gianmar26145917: #TG1: Come previsto indagato per eccesso di legittima difesa il #poliziotto che a #Napoli ha ucciso il rapinatore 17en… - marrocco52 : RT @Gianmar26145917: #TG1: Come previsto indagato per eccesso di legittima difesa il #poliziotto che a #Napoli ha ucciso il rapinatore 17en… -