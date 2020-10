In Spagna si studia un dispositivo fotonico per individuare velocemente Covid-19 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un dispositivo fotonico che può rilevare proteine in concentrazioni molto basse potrebbe essere utilizzato per rilevare il virus SARS-CoV-2. È quanto lascia intendere un gruppo di scienziati dell'... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Unche può rilevare proteine in concentrazioni molto basse potrebbe essere utilizzato per rilevare il virus SARS-CoV-2. È quanto lascia intendere un gruppo di scienziati dell'...

L'apparecchio può rilevare la presenza di proteine anche in concentrazioni molto basse, proteine che possono essere biomarcatori di processi infiammatori e di anticorpi ...

