In ritardo il Bonus Figli, slittamento al 2021: rischio ulteriore rinvio? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Bonus Figli, un po’ come tutte le tipologie disposte dal governo negli ultimi mesi, è tenuto d’occhio dalle famiglie italiane. Una misura di sostegno non da poco, che rappresenta un’integrazione economica da non sottovalutare. Ma che parrebbe essere destinata a ritardare rispetto alla tabella di marcia pregressa. La preoccupazione del governo, in questo momento storico, è quello di fornire assistenza ai settori maggiormente colpiti dalla recessione. E il Bonus Figli rischia una traslazione temporale importante, che potrebbe addirittura andare oltre il 2021. È l’allarme di cui si legge sulle pagine de Il Messaggero, che sottolinea di come la riforma fiscale sia in attesa di una legge delega ad hoc. Bonus Figli, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il, un po’ come tutte le tipologie disposte dal governo negli ultimi mesi, è tenuto d’occhio dalle famiglie italiane. Una misura di sostegno non da poco, che rappresenta un’integrazione economica da non sottovalutare. Ma che parrebbe essere destinata a ritardare rispetto alla tabella di marcia pregressa. La preoccupazione del governo, in questo momento storico, è quello di fornire assistenza ai settori maggiormente colpiti dalla recessione. E ilrischia una traslazione temporale importante, che potrebbe addirittura andare oltre il. È l’allarme di cui si legge sulle pagine de Il Messaggero, che sottolinea di come la riforma fiscale sia in attesa di una legge delega ad hoc., ...

bioccolo : @F_Baldux @LoredanaGiunta1 @DiabolMark @lucatelese @alfredoferrante Come nelnprivato. Anche amazon consegna in rita… - andrwxvaleri : visitiamo l'ennesima casa per l'uni (annuncio per un bilocale), scopriamo con sorpresa che: •nell'appartamento (sp… - SimonaBellone : RT @SimonaBellone: #CittàAlTempoDelCoronavirus #concorso #caarteiv Dato che la pubblicazione video è dilazionata, per ogni giorno di ritard… - SimonaBellone : #CittàAlTempoDelCoronavirus #concorso #caarteiv Dato che la pubblicazione video è dilazionata, per ogni giorno di r… - rengokusbitch : @blueishgee non è che potresti darmi una mano anche se sono stra in ritardo pls? Ricevi € 20,00! #AliExpressbonus… -