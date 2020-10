In ospedale con sintomi compatibili con il Covid. Rifiutano il tampone (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid. Donna rifiuta di fare il tampone in ospedale a Verona manifestando sintomi compatibili da contagio. Il plauso del marito E accaduto nell’ ospedale di Borgo Trento a Verona. Una donna si è recata presso il nosocomio manifestando una forte bronchite al punto di dover adoperare il respiratore. Alla richiesta dei medici di sottoporla a tampone … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 7 ottobre 2020). Donna rifiuta di fare ilina Verona manifestandoda contagio. Il plauso del marito E accaduto nell’di Borgo Trento a Verona. Una donna si è recata presso il nosocomio manifestando una forte bronchite al punto di dover adoperare il respiratore. Alla richiesta dei medici di sottoporla a… L'articolo proviene da YesLife.it.

RaiNews : Dopo la controversa uscita dall'ospedale in auto per salutare i fan, #Trump attira di nuovo l'attenzione. Al rientr… - bambinogesu : Un nuovo test del sangue predice l'efficacia del vaccino antinfluenzale sui bambini immunodepressi con #HIV. Lo stu… - fanpage : 'Onore a mia moglie e a tutte le persone intelligenti che non si fanno intimorire… Orgogliosi per la battaglia' Mar… - simoventurini1 : RT @cecilia_strada: Aveva quindici anni, Abou. Denutrito, con i segni delle torture addosso, salvato dal mare dalla nave di Open Arms. Tras… - 24Mattino : Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive Ospedale San Martino di Genova: 'Abbiamo un reparto con… -

Ultime Notizie dalla rete : ospedale con In ospedale con la bronchite ma si oppongono al test covid, marito e moglie esultano: “Ribellatevi” Fanpage.it Covid Usa, Trump uscito dall'ospedale, è senza sintomi

Scontro frontale tra auto nel Barese, morti 17enne e 20enne

all’altezza dell’ospedale della Murgia. I due ragazzi viaggiavano a bordo di una Fiat 600 che si è scontrata frontalmente con un Suv. Nell’impatto l’auto con a bordo le due vittime, la 17enne di ...

