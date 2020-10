In Liguria ultima chiamata per 500 insegnanti: «Ancora scoperti 150 posti per il sostegno» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La situazione più critica è a Genova. A Savona e alla Spezia assegnate le cattedre Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La situazione più critica è a Genova. A Savona e alla Spezia assegnate le cattedre

ultima_ora : RT @ultimenotizie: Un quarto cadavere è stato trovato in #Liguria dopo l'ondata di #maltempo. E' in zona Tre Ponti a Sanremo, sulla scoglie… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Sono tre le vittime del #maltempo in #Liguria. A Sanremo e a Ventimiglia sono stati ritrovati i cadaveri di due persone… - YorkPolSoc : Maltempo: settimo cadavere trovato in Liguria - Ultima Ora - ANSA - bonnie379 : Il Tasso di Positività, nell'ultima settimana è oltre la soglia di allarme in Campania, Liguria e P.A. Trento: in q… - Antico_Egitto : Maltempo: settimo cadavere trovato in Liguria - Ultima Ora - Agenzia ANSA -