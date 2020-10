In Italia quasi 4 mila nuovi contagi, Speranza: “Situazione seria e delicata” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “I numeri che arrivano anche in queste ore ci dicono che siamo dentro una sfida enorme e che dobbiamo ragionare insieme su come affrontarla e vincerla: vengo da un Cdm in cui abbiamo prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio. Con le scelte di oggi segniamo un cambio: non più ordinanze per allargare ma ordinanze che cominciano a dire ‘attenzione perché la situazione è seria e delicata“.Lo ha detto il ministro della salute Roberto Speranza al congresso Fimmg a Villasimius nel giorno in cui l’Italia fa segnare 3.678 nuovi contagi, sicuramente il numero più alto dal mese di aprile. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “I numeri che arrivano anche in queste ore ci dicono che siamo dentro una sfida enorme e che dobbiamo ragionare insieme su come affrontarla e vincerla: vengo da un Cdm in cui abbiamo prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio. Con le scelte di oggi segniamo un cambio: non più ordinanze per allargare ma ordinanze che cominciano a dire ‘attenzione perché la situazione èe delicata“.Lo ha detto il ministro della salute Robertoal congresso Fimmg a Villasimius nel giorno in cui l’fa segnare 3.678, sicuramente il numero più alto dal mese di aprile.

