In Italia è più letale il Covid o l'influenza? Ecco i numeri che cancellano ogni dubbio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ieri Facebook ha rimosso il post di Donald Trump in cui il presidente afferma che il Covid è meno letale dell'influenza. Il portavoce del gigante dei social media Andy Stone ha spiegato che il post è stato rimosso perché in violazione delle regole imposte per limitare la disinformazione sul Covid. Invece Twitter non è intervenuto a rimuovere il messaggio. "La stagione dell'influenza sta arrivando – ha scritto il presidente anche su Twitter – Molte persone ogni anno, qualche volta oltre centomila, e nonostante il vaccino, muoiono per l'influenza. Stiamo chiudendo il nostro Paese? No, abbiamo imparato a conviverci, come stiamo imparando a fare con il Covid, che nella maggior parte delle popolazione è molto meno ...

