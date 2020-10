In Francia il congedo di paternità diventa di 28 giorni.... e da noi? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Francia annuncia il raddoppio del congedo di paternità: i papà potranno stare a casa per 28 giorni di cui i primi 7 obbligatori. «Quando un bambino arriva nel mondo, non c’è motivo per cui dovrebbe essere solo la madre a prendersene cura», ha spiegato il presidente Macron, scatenando il giubilo dei progressisti e dei papà francesi che prima della riforma potevano stare a casa per “soli” 14 giorni. Il progetto di legge era più ambizioso, mirava a 12 settimane delle quali 8 obbligatorie, «ma il raddoppio dei giorni è già un cambiamento notevole – ha detto a Le Monde il promotore del gruppo di Ecologie Démocratie Solidarité -. In questo modo facciamo entrare la ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Laannuncia il raddoppio deldi paternità: i papà potranno stare a casa per 28di cui i primi 7 obbligatori. «Quando un bambino arriva nel mondo, non c’è motivo per cui dovrebbe essere solo la madre a prendersene cura», ha spiegato il presidente Macron, scatenando il giubilo dei progressisti e dei papà francesi che prima della riforma potevano stare a casa per “soli” 14. Il progetto di legge era più ambizioso, mirava a 12 settimane delle quali 8 obbligatorie, «ma il raddoppio deiè già un cambiamento notevole – ha detto a Le Monde il promotore del gruppo di Ecologie Démocratie Solidarité -. In questo modo facciamo entrare la ...

