In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Ottobre: Campania e Lombardia maglie nere del Covid. Mascherine all’aperto e al chiuso, specie con parenti fragili (Di giovedì 8 ottobre 2020) Covid-19 allerta per il balzo dei positivi I contagi verso quota 4 mila. “Mascherina anche al chiuso” La paura fa 3.678. Tanti sono i nuovi casi di positivi al Covid ieri (+1.001 rispetto a martedì), con Campania (+544) e Lombardia (+520) in situazioni già critiche. Rinnovato il record di tamponi con 125.314 test, +25.752 sul giorno precedente, ma per il balzo dei contagi la preoccupazione è evidente sul volto del premier Conte … di Giampiero Calapà La pandemenza di Marco Travaglio Breve riassunto delle grandi questioni epocali che hanno occupato l’informazione negli ultimi tempi. 1. “Caos governo, senz’anima, né visione né identità. Infatti Conte è rimasto il fascioleghista che stava con Salvini: i dl ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020)-19 allerta per il balzo dei positivi I contagi verso quota 4 mila. “Mascherina anche al” La paura fa 3.678. Tanti sono i nuovi casi di positivi alieri (+1.001 rispetto a martedì), con(+544) e(+520) in situazioni già critiche. Rinnovato il record di tamponi con 125.314 test, +25.752 sul giorno precedente, ma per il balzo dei contagi la preoccupazione è evidente sul volto del premier Conte … di Giampiero Calapà La pandemenza di Marco Travaglio Breve riassunto delle grandi questioni epocali che hanno occupato l’informazione negli ultimi tempi. 1. “Caos governo, senz’anima, né visione né identità. Infatti Conte è rimasto il fascioleghista che stava con Salvini: i dl ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Ottobre: I dati dell’Agcom. Il leghista sconfitto anche alle comunali, ma in… - fattoquotidiano : Una delle ragioni per le quali i dati che l’Agcom pubblica ogni mese sul pluralismo in tv spesso non lasciano tracc… - fattoquotidiano : Il giorno dopo l’approvazione della Nota di aggiornamento al Def (che fa da base alla manovra), al Consiglio dei mi… - clikservernet : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Ottobre: Campania e Lombardia maglie nere del Covid. Mascherine all’aperto e… - Noovyis : (In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Ottobre: Campania e Lombardia maglie nere del Covid. Mascherine all’aperto e… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Ottobre: I dati dell’Agcom Il Fatto Quotidiano Quei diritti negati ai giovani e al nostro futuro

Sono le parole pronunciate dal premio Nobel per l’Economia (2000) James Heckam sui possibili interventi da realizzare per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni dell’intero pianeta.

Napoli: drink ai minori, tre mamme fanno chiudere un «baretto»

Sono tre le mamme che con le loro denunce hanno fatto chiudere i battenti a un bar particolarmente accorsato in vicoletto Belledonne. Il questore - su proposta del Commissariato San Ferdinando - ...

Sono le parole pronunciate dal premio Nobel per l’Economia (2000) James Heckam sui possibili interventi da realizzare per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni dell’intero pianeta.Sono tre le mamme che con le loro denunce hanno fatto chiudere i battenti a un bar particolarmente accorsato in vicoletto Belledonne. Il questore - su proposta del Commissariato San Ferdinando - ...