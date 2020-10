In Doc Nelle tue Mani la morte non è mai inarrestabile: il nuovo promo a pochi giorni dal debutto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) In Doc Nelle tue Mani è arrivato il momento di fare i conti con la morte. Con un lungo monologo proprio su quanto essa sembri inarrestabile senza esserlo davvero, il nostro Andrea chiama a raduno i suoi incitandoli a non abbattersi e combattere con le loro armi, con l’impegno, lo studio e la conoscenza. Mentre le sue parole ci attraversano la mente, sullo sfondo passano alcune delle immagini clou dei vecchi episodi della serie che ha registrato un vero e proprio boom di ascolti. “Ci siamo noi e c’è la morte, sembra inarrestabile lo so ma non è così perché ci siamo noi, tutto lo studio, la teoria, la pratica ci hanno portato qui oggi, a guardarla in faccia e a dirle non oggi“, sono queste le parole che Fanti dice agli altri ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) In Doctueè arrivato il momento di fare i conti con la. Con un lungo monologo proprio su quanto essa sembrisenza esserlo davvero, il nostro Andrea chiama a raduno i suoi incitandoli a non abbattersi e combattere con le loro armi, con l’impegno, lo studio e la conoscenza. Mentre le sue parole ci attraversano la mente, sullo sfondo passano alcune delle immagini clou dei vecchi episodi della serie che ha registrato un vero e proprio boom di ascolti. “Ci siamo noi e c’è la, sembralo so ma non è così perché ci siamo noi, tutto lo studio, la teoria, la pratica ci hanno portato qui oggi, a guardarla in faccia e a dirle non oggi“, sono queste le parole che Fanti dice agli altri ...

