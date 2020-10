In Costa Rica arriva ‘InvestEggator’, le uova di tartaruga ‘radar’ anti-contrabbando (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – Inserire all’interno dei nidi di tartarughe marine delle uova-esca realizzate con stampanti 3D e munite di un sistema di tracciamento satellitare, con l’obiettivo di stanare ladri e trafficanti: è l’idea della ong Paso Pacifico, che in Costa Rica ha sviluppato questa singolare tecnologia per individuare i furti delle uova, spesso vendute a bar e ristoranti della zona, dove sono ritenuti delle prelibatezze.Il dispositivo è stato ribattezzato InvestEggator, un gioco di parole tra i termini inglesi “investigator” ed “egg”, ossia “investigatore” e “uova”, ed è stato oggetto di uno studio condotto dall’Università britannica del Kent e pubblicato in settimana sulla rivista scientifica Current Biology. Leggi su dire (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – Inserire all’interno dei nidi di tartarughe marine delle uova-esca realizzate con stampanti 3D e munite di un sistema di tracciamento satellitare, con l’obiettivo di stanare ladri e trafficanti: è l’idea della ong Paso Pacifico, che in Costa Rica ha sviluppato questa singolare tecnologia per individuare i furti delle uova, spesso vendute a bar e ristoranti della zona, dove sono ritenuti delle prelibatezze.Il dispositivo è stato ribattezzato InvestEggator, un gioco di parole tra i termini inglesi “investigator” ed “egg”, ossia “investigatore” e “uova”, ed è stato oggetto di uno studio condotto dall’Università britannica del Kent e pubblicato in settimana sulla rivista scientifica Current Biology.

