Imprese | Federmanager | premiati i 10 migliori giovani manager dell' anno

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott. (Labitalia) - Dieciitaliani hricevuto il Premio Giovaneistituito dae organizzato in collaborazione con Hays Italia. Il contest, promosso dal Gruppodie dedicato agli iscritti con meno di 44 anni, è ormai alla terza edizione e si pone come obiettivo quello di valorizzare il ruolo e il valoree competenzeiali come componenti essenzialia costruzione di un nuovo modo di fare impresa. Le numerose candidature, selezionate da un comitato di valutazione costituito dal Gruppoe da Hays Italia, sono state valutate esaminando curriculum ed ...