Impennata di nuovi casi in Italia | 3 678 contagi | mille più di ieri

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - Nuovo sensibile aumento per ida Covid nel nostro Paese: secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 3.678 a fronte dei 2.677 di. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 31, a fronte dei 28 di. Nuovo record anche per i tamponi: 125.314. Il totale deisale a 333.940, inon erano cosi numerosi dal 16 aprile: il maggior numero in Campania (544), Lombardia (520), Veneto (375), Lazio (357), Toscana (300), Piemonte (287). I 31 decessi sono distribuiti tra Lazio (6), Lombardia (5), Sicilia (4), Sardegna (3), Piemonte (2), Toscana (2), Veneto (2), Liguria (2), Basilicata (2), Emilia Romagna (1), Campania (1) e Abruzzo (1). Il numero totale delle vittime cresce a 36.061. Gli attualmente positivi sono 62.576 (+2.442), i guariti ...

AGI - Nuovo sensibile aumento per i contagi da Covid nel nostro Paese: secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 3.678 a fronte dei 2.677 di ieri. Nelle ultime 24 ore i decessi sono ...