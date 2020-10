Immuni, 7 milioni di download. In FVG scaricata dall 11.5% della popolazione (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Oltre 7 milioni di persone hanno scaricato l’App Immuni. In Friuli Venezia Giulia l’applicazione è stata scaricata dall’ 11.5 % della popolazione. Un dato di un punto più basso rispetto alla media nazionale (over 14) che si attesta al 12.5%. Toscana, Abruzzo, Emilia Romagna e Sardegna sono le regioni più virtuose nell’utilizzo dell’applicazione Immuni. È uno strumento importante nella lotta contro Covid-19 : aiuta a rintracciare i contatti di chi risulta positivo al virus. Proteggi te stesso e gli altri. Scaricala qui App Store (iOS) Google Play Per aiutare ad evitare la diffusione di nuovi focolai da Covid-19, è possibile scaricare sul proprio smartphone ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Oltre 7di persone hanno scaricato l’App. In Friuli Venezia Giulia l’applicazione è stata’ 11.5 %. Un dato di un punto più basso rispetto alla media nazionale (over 14) che si attesta al 12.5%. Toscana, Abruzzo, Emilia Romagna e Sardegna sono le regioni più virtuose nell’utilizzo dell’applicazione. È uno strumento importante nella lotta contro Covid-19 : aiuta a rintracciare i contatti di chi risulta positivo al virus. Proteggi te stesso e gli altri. Scaricala qui App Store (iOS) Google Play Per aiutare ad evitare la diffusione di nuovi focolai da Covid-19, è possibile scaricare sul proprio smartphone ...

fattoquotidiano : Immuni supera i 7 milioni di download: +350mila negli ultimi 3 giorni. L’appello dei medici: “Scaricatela, aiutatec… - Mov5Stelle : L'app #Immuni in 4 mesi ha superato i 7 milioni di download. Un dato incoraggiante che ci deve far continuare in qu… - CatalfoNunzia : Scaricare @immuni_app contribuisce in maniera efficace a spezzare la catena dei contagi da #Covid19. In 4 mesi l’ap… - MariaStellabra : RT @MinisteroSalute: ??Oltre 7 milioni di persone hanno scaricato @immuni_app. È uno strumento importante nella lotta contro #COVID19 : ai… - androidworldit : La regione in cui è più diffusa è l'Abruzzo. Quella in cui è meno diffusa è la Sicilia. -