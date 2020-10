Il trailer de «Il caso Pantani» ti fa venir voglia di andare al cinema per capire (Di mercoledì 7 ottobre 2020) A 16 anni dalla scomparsa di Marco Pantani, un film porta sul grande schermo la sua storia. Il caso Pantani è un thriller, ma anche un film d'inchiesta. Una ricostruzione degli ultimi anni della vita del campione romagnolo che svelerà particolari inediti sulla sua morte. Marco Pantani - questa la tesi del film - è stato ucciso due volte: a Madonna di Campiglio, vittima di una provetta manipolata dalla criminalità organizzata e a Rimini, cinque anni dopo, dove verrà trovato solo, disteso a terra, a petto nudo, il giorno di San Valentino. Il caso Pantani è il racconto di Marco e delle tre fasi della sua breve vita: tre anime, tre interpreti, un solo uomo. È la storia di un atleta che è diventato un mito. Aspettando di vederlo ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) A 16 anni dalla scomparsa di Marco, un film porta sul grande schermo la sua storia. Ilè un thriller, ma anche un film d'inchiesta. Una ricostruzione degli ultimi anni della vita del campione romagnolo che svelerà particolari inediti sulla sua morte. Marco- questa la tesi del film - è stato ucciso due volte: a Madonna di Campiglio, vittima di una provetta manipolata dalla criminalità organizzata e a Rimini, cinque anni dopo, dove verrà trovato solo, disteso a terra, a petto nudo, il giorno di San Valentino. Ilè il racconto di Marco e delle tre fasi della sua breve vita: tre anime, tre interpreti, un solo uomo. È la storia di un atleta che è diventato un mito. Aspettando di vederlo ...

enricoI00 : @SSeba_95 Take2, comunque certo è un trailer... Conosco i miei polli in ogni caso - hiddlestovn : ogni tanto mi torna in mente il primissimo trailer di shrek che mettevano nelle vhs con ciuchino che cantava E ALLO… - AshRetweets : RT @treeckobot: Trailer di Giulia dans la presidenta del ‘caso #Pokémon’ cita a Charge, and Pokemon. - treeckobot : Trailer di Giulia dans la presidenta del ‘caso #Pokémon’ cita a Charge, and Pokemon. - jpicon88 : RT @KochMediaIT: Un uomo, un mito, una vittima: Marco Pantani. Guarda e condividi il trailer ufficiale del film che gli renderà giustizia.… -

Ultime Notizie dalla rete : trailer caso Il trailer del «Caso Pantani» ti fa venire voglia di andare al cinema GQ Italia Freaks Out: il trailer del film di Gabriele Mainetti

O1 Distribution ha svelato il teaser trailer di Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti, regista conosciuto al grande pubblico grazie a Lo chiamavano ...

TRAILER - "Spaccapietre" dei Fratelli De Serio, protagonista Salvatore Esposito, nelle sale campane dall'8 ottobre

SPACCAPIETRE DEI FRATELLI DE SERIO ARRIVA IN CAMPANIAImpegno civile e potenza drammatica: cinema di denuncia per scavare tra le radici di un'eredità culturale.Dopo gli applausi alle Giornate degli Au ...

O1 Distribution ha svelato il teaser trailer di Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti, regista conosciuto al grande pubblico grazie a Lo chiamavano ...SPACCAPIETRE DEI FRATELLI DE SERIO ARRIVA IN CAMPANIAImpegno civile e potenza drammatica: cinema di denuncia per scavare tra le radici di un'eredità culturale.Dopo gli applausi alle Giornate degli Au ...