Il sindaco di New York “imita” Donald Trump: il video in cui lo prende in giro mettendosi la mascherina (anziché toglierla) (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo il rientro dall’ospedale in cui era stato ricoverato per la positività al Covid-19, Donald Trump aveva pubblicato sui propri social un video, con tanto di musica e sceneggiatura epica, in cui salutava gli americani, togliendosi la mascherina sotto le vetrate della Casa Bianca. Il sindaco di New York, Bill de Blasio, per prenderlo in giro e per mostrare forse un messaggio opposto, ha realizzato un video – sempre dalle tinte vagamente epiche – in cui saluta i propri concittadini e, alla fine, indossa la mascherina. L'articolo Il sindaco di New York “imita” Donald Trump: il video in cui lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo il rientro dall’ospedale in cui era stato ricoverato per la positività al Covid-19,aveva pubblicato sui propri social un, con tanto di musica e sceneggiatura epica, in cui salutava gli americani, togliendosi lasotto le vetrate della Casa Bianca. Ildi New, Bill de Blasio, perrlo ine per mostrare forse un messaggio opposto, ha realizzato un– sempre dalle tinte vagamente epiche – in cui saluta i propri concittadini e, alla fine, indossa la. L'articolo Ildi New“imita”: ilin cui lo ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: da mercoledì nove quartieri di New York in lockdown Annuncio del sindaco De Blasio, a Brooklyn e Que… - clikservernet : Il sindaco di New York “imita” Donald Trump: il video in cui lo prende in giro mettendosi la mascherina (anziché to… - Noovyis : (Il sindaco di New York “imita” Donald Trump: il video in cui lo prende in giro mettendosi la mascherina (anziché t… - ilfattovideo : Il sindaco di New York “imita” Donald Trump: il video in cui lo prende in giro mettendosi la mascherina (anziché to… - brindisilibera : New post (BRINDISI.Lo Martire :CARO SINDACO, NON SI GOVERNA UNA CITTÀ CON IL PIATTINO IN MANO…) has been published… -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco New New York, il sindaco de Blasio indossa la mascherina al contrario di Trump Il Messaggero Amministrative nel Salento, venti Comuni al voto: tutti i nomi dei nuovi sindaci

Tra conferme, ribaltamenti e new entry spicca il primo sindaco del neo comune di Presicce-Acquarica: cinque le prime cittadine elette. A Tricase si va verso il ballottaggio tra i nomi del centrosinist ...

Via le bandiere arancioni dal Monumento al Guerriero di Legnano

Oggi, mercoledì 7, ecco l'arrivo dei vigili del fuoco con l'autoscala per ripulire il monumento dalle bandiere che hanno festeggiato Radice sindaco. La svista de Il Foglio che pubblica una foto d'arch ...

Tra conferme, ribaltamenti e new entry spicca il primo sindaco del neo comune di Presicce-Acquarica: cinque le prime cittadine elette. A Tricase si va verso il ballottaggio tra i nomi del centrosinist ...Oggi, mercoledì 7, ecco l'arrivo dei vigili del fuoco con l'autoscala per ripulire il monumento dalle bandiere che hanno festeggiato Radice sindaco. La svista de Il Foglio che pubblica una foto d'arch ...