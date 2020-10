Il Segno delle Donne: la ricostruzione storica si fa fiction (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Segno delle Donne - Sonia Bergamasco Rai Cultura prova a raccontare il passato italiano non soltanto attraverso documenti, testimonianze e immagini di repertorio, ma anche attraverso la fiction. E’ partito ieri in prima serata su Rai Storia un nuovo progetto in sei puntate, Il Segno delle Donne, in cui altrettante attrici italiane impersonano figure femminili che hanno fatto la storia del nostro Novecento, e le raccontano in un’intervista fittizia ma fatta di parole pronunciate davvero dalle stesse, e ritrovate in lettere, diari e discorsi pubblici. Funziona, ed è convincente. Protagonista della prima puntata un’algida Sonia Bergamasco, l’attuale Livia de Il Commissario Montalbano, che ha portato in scena Margherita Sarfatti, primo ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il- Sonia Bergamasco Rai Cultura prova a raccontare il passato italiano non soltanto attraverso documenti, testimonianze e immagini di repertorio, ma anche attraverso la. E’ partito ieri in prima serata su Rai Storia un nuovo progetto in sei puntate, Il, in cui altrettante attrici italiane impersonano figure femminili che hanno fatto la storia del nostro Novecento, e le raccontano in un’intervista fittizia ma fatta di parole pronunciate davvero dalle stesse, e ritrovate in lettere, diari e discorsi pubblici. Funziona, ed è convincente. Protagonista della prima puntata un’algida Sonia Bergamasco, l’attuale Livia de Il Commissario Montalbano, che ha portato in scena Margherita Sarfatti, primo ...

ItalianAirForce : A bordo degli MB.339PAN per il sorvolo delle @FrecceTricolori su Assisi in occasione della Festa di #SanFrancesco,… - SelvaticiDebora : ORAZIONE ora 9ª Signore Gesù Cristo, che per la salvezza di tutti gli uomini hai steso le braccia sulla croce… - cittanuova_it : Il segno delle donne - Brandolf11 : RT @inQuieteFest: Il 24 e 25 ottobre 2020 torna #inQuiete il festival delle scrittrici: un’edizione straordinaria, come l’anno che viviamo,… - IleanaMoriconi : RT @inQuieteFest: Il 24 e 25 ottobre 2020 torna #inQuiete il festival delle scrittrici: un’edizione straordinaria, come l’anno che viviamo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Segno delle Ritratti di Territorio nel segno delle eccellenze campane oltre il Covid 19 ROMA on line Team JK Racing, si chiude con il segno positivo la trasferta mantovana

Il “Tazio Nuvolari” di Mantova, ha ospitato negli ultimi sei giorni il secondo e il terzo round del trittico di gare lombarde aperte ai piloti dell’Europeo, del mondiale Femminile e del mondiale ...

Patrizia Valduga, la diva della poesia: «Le altre poetesse mi copiano e poi mi odiano»

Una lunga chiacchierata nell’abitazione di via Melzo a Milano, dove le librerie hanno preso il posto delle pareti e in bagno sono affisse – in segno di massimo rispetto – le foto degli artisti amati ...

Il “Tazio Nuvolari” di Mantova, ha ospitato negli ultimi sei giorni il secondo e il terzo round del trittico di gare lombarde aperte ai piloti dell’Europeo, del mondiale Femminile e del mondiale ...Una lunga chiacchierata nell’abitazione di via Melzo a Milano, dove le librerie hanno preso il posto delle pareti e in bagno sono affisse – in segno di massimo rispetto – le foto degli artisti amati ...