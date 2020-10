Il post dell'ex moglie di Eddie Van Halen: “Ci incontreremo nella prossima vita, amore mio” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Ti cercherò anche nella prossima vita”. Valerie Bertinelli, ex moglie di Eddie Van Halen, ha dedicato a lui un post su Twitter. Il celebre chitarrista dei Van Halen è morto a 65 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore al collo. “Quarant’anni fa ti ho incontrato e la mia vita è cambiata per sempre”, ha scritto l’attrice, che nel 2007 ha divorziato da Eddie Van Halen, “Mi hai donato Wolfang, nostro figlio, la vera luce della mia vita. Nonostante tutti i durissimi trattamenti che hai subito per curare il cancro ai polmoni, non hai mai perso il tuo spirito straordinario e il tuo sorriso ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Ti cercherò anche”. Valerie Bertinelli, exdiVan, ha dedicato a lui unsu Twitter. Il celebre chitarrista dei Vanè morto a 65 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore al collo. “Quarant’anni fa ti ho incontrato e la miaè cambiata per sempre”, ha scritto l’attrice, che nel 2007 ha divorziato daVan, “Mi hai donato Wolfang, nostro figlio, la vera lucea mia. Nonostante tutti i durissimi trattamenti che hai subito per curare il cancro ai polmoni, non hai mai perso il tuo spirito straordinario e il tuo sorriso ...

