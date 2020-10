Il populismo del governo contro lo sport (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nel mondo normale non dovrebbe essere il commissario tecnico della nazionale di calcio a ricordare al ministro che lo sport, in un Paese che si rispetti, è un diritto e non una concessione. Neanche in tempo di pandemia e regime sanitario e sociale speciale. In Italia è accaduto anche questo: il ct Roberto Mancini si è preso la briga di spiegare al ministro della Salute Speranza che "lo sport è un diritto, esattamente come la scuola" e che "non è una cosa che ci viene data così", ma è "praticato da milioni di italiani a tutti i livelli". Da Cristiano Ronaldo con i suoi 84.931,50 euro guadagnati al giorno (ferie e malattie comprese e sponsor esclusi) all'ultimo bimbo che di pomeriggio si avvicina a una palestra o a un campo spelacchiato. Per non parlare delle associazioni e delle società ... Leggi su panorama (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nel mondo normale non dovrebbe essere il commissario tecnico della nazionale di calcio a ricordare al ministro che lo, in un Paese che si rispetti, è un diritto e non una concessione. Neanche in tempo di pandemia e regime sanitario e sociale speciale. In Italia è accaduto anche questo: il ct Roberto Mancini si è preso la briga di spiegare al ministro della Salute Speranza che "loè un diritto, esattamente come la scuola" e che "non è una cosa che ci viene data così", ma è "praticato da milioni di italiani a tutti i livelli". Da Cristiano Ronaldo con i suoi 84.931,50 euro guadagnati al giorno (ferie e malattie comprese e sponsor esclusi) all'ultimo bimbo che di pomeriggio si avvicina a una palestra o a un campo spelacchiato. Per non parlare delle associazioni e delle società ...

Ultime Notizie dalla rete : populismo del Il populismo del governo contro lo sport Panorama Omaggio a Musi, lo "storico pensante" di una Napoli europea

Viviamo in un presente senza storia. La vita pubblica si consuma tra un sondaggio e una diretta Facebook. Si invocano identità culturali ed etno- geografiche con la sistematica strumentalizzazione di ...

Di quando la politica si è accorta dei poveri

In quindici mesi, in ritardo di decenni, l'Italia ha avuto non una ma due misure di contrasto alla povertà. Cristiano Gori ripercorre in un volume - metà saggio metà diario - il lavoro fatto dall'Alle ...

