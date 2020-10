Il poliziotto che ha ucciso George Floyd è libero su cauzione di un milione di dollari

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Derek Chauvin: ilaccusato dell’uccione di– il caso che ha dato vita alla rivolta Usa per urlare al mondo l’importanza dell’esistenza delle persone nere – è stato liberato su. In attesa di essere processato, l’uomo è stato liberato grazie al pagamento della somma stabilita per la: undi. LEGGI ANCHE >>> Le immagini della bodycam della Polizia prima della morte diVIDEO Derek ChauvinsuIlaccusato di averè ...