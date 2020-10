Il partito di estrema destra greco Alba Dorata è stato dichiarato “organizzazione criminale”

Leggi su wired

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) (foto: Socrates Baltagiannis/picture alliance via Getty Images)Dopo cinque anni di processo, la corte d’appello di Atene ha stabilito che ildi– il terzodella Grecia, fino all’anno scorso – è classificabile come “organizzazione criminale”. Con questo verdetto storico, l’udienza è stata il più grande processo contro un gruppo neofascista della storia greca. I 68 imputati, membri e simpatizzanti di, erano stati incriminati per il loro coinvolgimento in un omicidio e in due tentati omicidi. Fra essi, anche 18 ex parlamentari: la corte ha riconosciuto 7 di loro colpevoli di aver “guidato” le attività criminali del ...