Il Parlamento europeo alza l’asticella sul clima | “Ridurre gas serra del 60% entro il 2030” Lega e Fratelli d’Italia votano contro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ill’asticella e vota un emendamento alla Legge sul, indicando per il 2030, un target di riduzione dei gasdel 60%, rispetto ai livelli del 1990. Probabilmente non si arriverà a tanto, ma lo scopo è quello di iniziare una trattativa seria per arrivare a obiettivi più ambiziosi di quelli proposti finora. Il testo firmato dal presidente della Commissione ambiente dell’Euro, il francese Pascal Canfin (Renew Europe), infatti, che ha ricevuto 352 voti a favore, 326e 18 astenuti, rappresenta un passo significativo, considerando che la Commissione Ue ha proposto un aumento del 55%, da ottenersi anche affidandosi a pozzi di assorbimento del carbonio (i cosiddetti ‘carbon sink’), ...