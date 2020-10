Il Paradiso delle signore anticipazioni 8 ottobre 2020 | Riccardo scopre l’inganno di Ludovica

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ledella puntata di giovedì 8delrivelano che gli inganni diverranno allo scoperto. Sarà il giornonozze con, quando la fanciulla commetterà un passo falso mandando all’aria tutti i suoi progetti. Adelaide e Umberto, invece, faranno rientro a Milano e sembreranno più uniti che mai. Buone notizie per Rocco e Roberta. Entrambi, infatti, riusciranno a superare egregiamente gli esami che avevano in programma. Il ritorno di Umberto e Adelaide alNon mancheranno i colpi di scena nella puntata dell’8del...

Alle 18.30 e alle 21.30, la presentazione libro "Il vestaglietta e il figlio del figlio del figlio dei fiori", di Matteo Bonfanti. Prima, durante e dopo, come si canta allo stadio di Bergamo, in quell ...Conti, nel frattempo, consapevole che perdere Anna sia stato un brutto colpo per la moglie, le sta preparando una sorpresa. Caricamento player. Anticipazioni Il Paradiso… Leggi ...