Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni: GABRIELLA e COSIMO, fidanzamento ufficiale ma… (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Finalmente arrivano le nuovissime puntate de Il Paradiso delle Signore! Ebbene si, dal 12 ottobre parte il quinto ciclo della fiction daily di Rai 1: nuove trame, nuovi amori, nuovi ostacoli e… un salto temporale di ben quattro mesi!Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni: NIKO e LEONARDO, "mai fidarsi di un avvocato"Ciò è dovuto all'emergenza-pandemia che ha bloccato la produzione delle rimanenti puntate della quarta stagione con lo stop forzato delle registrazioni sul set; se notate infatti, le attuali vicende narrative sono collocate temporalmente nel mese di maggio, cosa che non va bene visto che siamo già in autunno. Proprio per questi motivi, il salto temporale è necessario per far corrispondere nuovamente i tempi narrativi ...

