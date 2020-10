Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni: ADELAIDE e la lotta per la presidenza! (Di mercoledì 7 ottobre 2020) È forse il ritorno più atteso e desiderato: stiamo parlando della contessa ADELAIDE di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) che, dopo esser stata imbrogliata dal perfido Achille Ravasi (Roberto Alpi) e salvata dal “principe azzurro” Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), l’8 ottobre fa ritorno a Il Paradiso delle Signore pronta a riprendere il potere in mano.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Eva scopre che Emilio è figlio di Christoph (e non di Robert)!Le anticipazioni della fiction daily di Rai 1 ci avvisano tuttavia che lo scettro della Contessa potrebbe molto presto essere “rubato”: sono in arrivo infatti le nuove votazioni per il rinnovo della presidenza al Circolo ed ADELAIDE è molto ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 7 ottobre 2020) È forse il ritorno più atteso e desiderato: stiamo parlando della contessadi Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) che, dopo esser stata imbrogliata dal perfido Achille Ravasi (Roberto Alpi) e salvata dal “principe azzurro” Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), l’8 ottobre fa ritorno a Ilpronta a riprendere il potere in mano.Leggi anche: Tempesta d’amore,italiane: Eva scopre che Emilio è figlio di Christoph (e non di Robert)!Ledella fiction daily di Rai 1 ci avvisano tuttavia che lo scettro della Contessa potrebbe molto presto essere “rubato”: sono in arrivo infatti le nuove votazioni per il rinnovo della presidenza al Circolo edè molto ...

