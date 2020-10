Il padre di Viviana Parisi a Storie Italiane: “Mia figlia è stata uccisa” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Secondo me mia figlia è stata uccisa e poi portata dove è stata ritrovata” sono queste le parole del padre di Viviana Parisi che oggi, in diretta a Storie Italiane, ha lanciato nuove pesanti accuse contro chi ha fatto le indagini. L’uomo non ha dubbi: se sua figlia fosse stata cercata subito dopo l’incidente stradale, lei e il bambino sarebbero ancora vivi. Non ha mai voluto prendere in considerazione l’ipotesi che Viviana abbia fatto del male al bambino e oggi è convinto più che mai che invece, a uccidere lei e il piccolo, sia stata una terza persona. Ne parla senza troppi giri di parole nel programma di Rai 1, con Eleonora ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Secondo me miauccisa e poi portata dove èritrovata” sono queste le parole deldiche oggi, in diretta a, ha lanciato nuove pesanti accuse contro chi ha fatto le indagini. L’uomo non ha dubbi: se suafossecercata subito dopo l’incidente stradale, lei e il bambino sarebbero ancora vivi. Non ha mai voluto prendere in considerazione l’ipotesi cheabbia fatto del male al bambino e oggi è convinto più che mai che invece, a uccidere lei e il piccolo, siauna terza persona. Ne parla senza troppi giri di parole nel programma di Rai 1, con Eleonora ...

zazoomblog : Il padre di Viviana Parisi a Storie Italiane: “Mia figlia è stata uccisa” - #padre #Viviana #Parisi #Storie - enricodigiacomo : “Mia figlia è stata uccisa”. Ne è convinto Luigino Parisi, padre di Viviana, la dj di origini torinesi trovata mort… - HuffPostItalia : 'Viviana è stata uccisa'. Il padre della dj morta insieme al figlio Gioele non ha dubbi - CronacaSocial : ?? #VivianaParisi. Parla il padre a #StorieItaliane: 'Mia figlia è stata uccisa e vi spiego il perché'. LEGGI??… - Sylvie2100 : @storie_italiane @eleonoradaniele Per favore Eleonora non prenderci per fessi! Ha ragione il padre di Viviana, c’è… -

Ultime Notizie dalla rete : padre Viviana "Viviana è stata uccisa". Il padre della dj morta insieme al figlio Gioele non ha dubbi L'HuffPost Il padre di Viviana Parisi a Storie Italiane: “Mia figlia è stata uccisa”

“Secondo me mia figlia è stata uccisa e poi portata dove è stata ritrovata” sono queste le parole del padre di Viviana Parisi che oggi, in diretta a Storie Italiane, ha lanciato nuove pesanti accuse ...

"Viviana è stata uccisa". Il padre della dj morta insieme al figlio Gioele non ha dubbi

“Mia figlia è stata uccisa”. Ne è convinto Luigino Parisi, padre di Viviana, la dj di origini torinesi trovata morta l'8 agosto poco lontano dall’autostrada Messina-Palermo. “Le indagini sono state su ...

“Secondo me mia figlia è stata uccisa e poi portata dove è stata ritrovata” sono queste le parole del padre di Viviana Parisi che oggi, in diretta a Storie Italiane, ha lanciato nuove pesanti accuse ...“Mia figlia è stata uccisa”. Ne è convinto Luigino Parisi, padre di Viviana, la dj di origini torinesi trovata morta l'8 agosto poco lontano dall’autostrada Messina-Palermo. “Le indagini sono state su ...