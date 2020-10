Il nuovo decreto, meno poteri alle Regioni Stato di emergenza prorogato al 31 gennaio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La bozza del provvedimento che prevede che i governatori possano emanare solo ordinanze restrittive. Per risolvere il «pasticcio» del voto slittato alla Camera, il Consiglio dei ministri proroga al 15 ottobre il Dpcm che scadeva alla mezzanotte Leggi su corriere (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La bozza del provvedimento che prevede che i governatori possano emanare solo ordinanze restrittive. Per risolvere il «pasticcio» del voto slittato alla Camera, il Consiglio dei ministri proroga al 15 ottobre il Dpcm che scadeva alla mezzanotte

Avvenire_Nei : Il governo cancella le norme Salvini. Torna la «protezione umanitaria» - LegaSalvini : NUOVO DECRETO SICUREZZA, #SALVINI: «LO CHIAMEREI 'DECRETO CLANDESTINI'». - repubblica : Via i decreti Salvini, il Consiglio dei ministri approva il nuovo decreto immigrazione - FabioTraversa : RT @rtl1025: ?? La #mascherina è obbligatoria in tutti i luoghi chiusi, tranne le abitazioni private. E' la novità che, a quanto si apprende… - rtl1025 : ?? La #mascherina è obbligatoria in tutti i luoghi chiusi, tranne le abitazioni private. E' la novità che, a quanto… -