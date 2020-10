Il nuovo decreto | meno poteri alle Regioni  Mascherine obbligatorie all’aperto|Le regole Stato di emergenza prorogato al 31 gennaio

Avvenire_Nei : Il governo cancella le norme Salvini. Torna la «protezione umanitaria» - petergomezblog : Il governo ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio: approvato il nuovo decreto, c’è l’obbligo di masc… - rtl1025 : ?? La #mascherina è obbligatoria in tutti i luoghi chiusi, tranne le abitazioni private. E' la novità che, a quanto… - PaoloCaminiti1 : RT @ALEXDEROSSINY: Con il nuovo Decreto Sicurezza le ONG tornano ad essere padrone del Mediterraneo e perno del milionario flusso tra le or… - michelerizzi3 : RT @Cambiacasacca: Bene l'approvazione del nuovo decreto sicurezza. Ora sì che son sicuri di incassare. -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo decreto

Coronavirus: nuovo DPCM approvato in Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021, con una delibera, lo stato d’emergenza per il Covid. Nell’ambito del decreto ...Nel dettaglio, le nuove disposizioni, contenute nel decreto legge Covid, che prolunga lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021, resteranno in vigore sino al 15 ottobre. Entro quella data il ...