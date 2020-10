Il Nobel a Crispr svegli la politica! (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La decisione dell’accademia svedese delle scienze di assegnare il premio Nobel per la Chimica a Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna per aver contribuito a “riscrivere il codice della vita” è un’ottima notizia per il progresso scientifico e la possibilità di poterne godere per tutti dovunque nel mondo. Adesso la politica deve essere all’altezza del riconoscimento aggiornando regole nazionalli e internazionali per consentire sperimentazioni controllate anche in Italia, e non solo per trovare cure per il coronavirus o la lotta contro il cancro.Crispr è una tecnica perfezionata poco meno di un decennio fa e le sue possibilità devono poter esser provate tanto per la ricerca di cure malattie gravi o oggi incurabili quanto per il miglioramento delle colture, sia in termini di resistenza ai ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La decisione dell’accademia svedese delle scienze di assegnare il premioper la Chimica a Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna per aver contribuito a “riscrivere il codice della vita” è un’ottima notizia per il progresso scientifico e la possibilità di poterne godere per tutti dovunque nel mondo. Adesso la politica deve essere all’altezza del riconoscimento aggiornando regole nazionalli e internazionali per consentire sperimentazioni controllate anche in Italia, e non solo per trovare cure per il coronavirus o la lotta contro il cancro.è una tecnica perfezionata poco meno di un decennio fa e le sue possibilità devono poter esser provate tanto per la ricerca di cure malattie gravi o oggi incurabili quanto per il miglioramento delle colture, sia in termini di resistenza ai ...

