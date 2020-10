Il monologo di Brignano sulla scuola: cambierà tutto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non poteva mancare l'arrancante ripartenza della scuola tra gli spunti di attualità affrontati dalla satira di Enrico Brignano nella terza puntata del suo nuovo show "Un'ora sola vi vorrei" - 5 puntate in prima serata su Rai2 prodotte da ITVMovie. Nell'esilarante monologo tra l'altro: "Anche i programmi scolastici, post covid, verranno modificati: Per esempio, in geometria, il Teorema di Pitagora reciterà così: i quadrati sui cateti devono essere costruiti almeno a un metro dall'ipotenusa. In Fisica, ad esempio, il Principio di Archimede da adesso in poi sarà così: un corpo immerso nel lysoform riceve una spinta dal basso verso l'alto da uno coi guanti, pari al peso del lysoform spostato". Le immagini di www.raiplay.it Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non poteva mancare l'arrancante ripartenza dellatra gli spunti di attualità affrontati dalla satira di Enriconella terza puntata del suo nuovo show "Un'ora sola vi vorrei" - 5 puntate in prima serata su Rai2 prodotte da ITVMovie. Nell'esilarantetra l'altro: "Anche i programmi scolastici, post covid, verranno modificati: Per esempio, in geometria, il Teorema di Pitagora reciterà così: i quadrati sui cateti devono essere costruiti almeno a un metro dall'ipotenusa. In Fisica, ad esempio, il Principio di Archimede da adesso in poi sarà così: un corpo immerso nel lysoform riceve una spinta dal basso verso l'alto da uno coi guanti, pari al peso del lysoform spostato". Le immagini di www.raiplay.it

