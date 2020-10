Il mercato non è finito per Mandzukic: due italiane ci provano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il futuro di Mario Mandzukic potrebbe essere ancora in Italia. Nonostante il calciomercato estivo sia terminato lo scorso 5 ottobre, i giocatori svincolati possono ancora firmare con le squadre della nostra Serie A. Il croato sembra essere l'ultima idea di due club del nostro Paese.Mandzukic: 2 piste in Serie Acaption id="attachment 679205" align="alignnone" width="556" Mandzukic (getty images)/captionIl ritorno di Mario Mandzukic in Italia è ormai tanto chiacchierato da tempo ma questa volta potrebbe realizzarsi per davvero. L'attaccante croato classe 1986 ex Juventus, potrebbe essere ancora utile ad almeno due squadre di Serie A. Stando ai rumors, Fiorentina e Sampdoria sono molto interessate al centravanti recuce dall'esperienza all'Al Duhail, suo ultimo club. Da capire se il croato ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il futuro di Mariopotrebbe essere ancora in Italia. Nonostante il calcioestivo sia terminato lo scorso 5 ottobre, i giocatori svincolati possono ancora firmare con le squadre della nostra Serie A. Il croato sembra essere l'ultima idea di due club del nostro Paese.: 2 piste in Serie Acaption id="attachment 679205" align="alignnone" width="556"(getty images)/captionIl ritorno di Marioin Italia è ormai tanto chiacchierato da tempo ma questa volta potrebbe realizzarsi per davvero. L'attaccante croato classe 1986 ex Juventus, potrebbe essere ancora utile ad almeno due squadre di Serie A. Stando ai rumors, Fiorentina e Sampdoria sono molto interessate al centravanti recuce dall'esperienza all'Al Duhail, suo ultimo club. Da capire se il croato ...

Recovery Fund, da imprenditore digitale dico: 100 asili nido valgono più di 100 startup

Se l’Italia vuole tornare dinamica, i fondi di Next Generation EU vanno investiti in ciò che è alla radice della crescita. Istruzione, Formazione e Partecipazione Femminile all’economia sono i veri fa ...

