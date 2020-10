Il Grande Fratello Vip fino a gennaio 2021? Ecco il perché potrebbe accadere! (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 non lascia, anzi. Dopo i confortanti dati degli ascolti TV, Mediaset starebbe pensando di posticipare la data della finale al termine di gennaio 2021, ben oltre dopo quindi dicembre 2020, mese indicato per la conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’indiscrezione è stata rilanciata in queste ultime ore da Blogo, che ha inoltre confermato come si proseguirà fino alla puntata della finalissima con un doppio appuntamento settimanale al lunedì e al venerdì. Dopo un inizio tentennante, infatti, la quinta edizione del GF Vip sta appassionando sempre più persone, grazie anche al cast azzeccatissimo scelto da autori e conduttore. Il ruolo fondamentale degli ascolti TV Nel nostro titolo abbiamo posto una domanda, a cui in ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 7 ottobre 2020) IlVip 5 non lascia, anzi. Dopo i confortanti dati degli ascolti TV, Mediaset starebbe pensando di posticipare la data della finale al termine di, ben oltre dopo quindi dicembre 2020, mese indicato per la conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’indiscrezione è stata rilanciata in queste ultime ore da Blogo, che ha inoltre confermato come si proseguiràalla puntata della finalissima con un doppio appuntamento settimanale al lunedì e al venerdì. Dopo un inizio tentennante, infatti, la quinta edizione del GF Vip sta appassionando sempre più persone, grazie anche al cast azzeccatissimo scelto da autori e conduttore. Il ruolo fondamentale degli ascolti TV Nel nostro titolo abbiamo posto una domanda, a cui in ...

