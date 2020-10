Il Governo proroga lo stato di emergenza fino al 31 gennaio Mascherina obbligatoria da subito all’aperto e al lavoro Le Regioni potranno intervenire solo con misure più restrittive

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri, dopo il pronunciamento di Camera e Senato, ha dato il via libera al decreto chelod’per l’epidemia di Covid-19al 312021. Il decreto approvato oggi posticipa il termine fissato dal precedente Dpcm in scadenza il prossimo 15 ottobre. Viene reso immediato dal’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi e all’aperto in presenza di altre persone non conviventi, così come nei luogo di lavori. Il provvedimento firmato dal premier Giuseppe Conte prevede, inoltre, che lenon possano adottare norme menodi quelle del, salvo specifiche eccezioni concordate con il ministro della Salute. Ai governatori, ...