Il governo ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio: approvato il nuovo decreto, c'è l'obbligo di mascherina all'aperto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021, con una delibera, lo stato d'emergenza per il Covid. Lo si apprende mentre sta per terminare la riunione del governo. Approvata, nell'ambito del decreto legge Covid, una norma che proroga il dpcm con le norme anti-contagio ora in vigore al 15 ottobre: le misure sarebbero scadute oggi. Con una novità: diventa da subito effettivo l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto, se si è vicini a persone non conviventi. Entro il 15 ottobre adotterà dunque un nuovo Dpcm con le regole anti contagio. Il decreto legge, che ha ricevuto il via libera dalla Camera con il sì alla risoluzione di maggioranza, nell'allungare l'orizzonte ...

