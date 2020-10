Il governo ha prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,, i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei ...

petergomezblog : Il governo ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio: approvato il nuovo decreto, c’è l’obbligo di masc… - fanpage : ?? Ultim'ora Il governo ha prorogato lo stato d’emergenza per il Coronavirus fino al 31 gennaio 2021. Ecco cosa sign… - Daviderel4 : RT @petergomezblog: Il governo ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio: approvato il nuovo decreto, c’è l’obbligo di mascheri… - leggilanotizia : Prorogato lo #statod’emergenza sanitario con l’obbligo delle #mascherine all’aperto. Il video del Presidente del Co… - LatinaQTW : Coronavirus, mascherine sempre e ovunque e prorogato stato di emergenza. Conte: 'Rigorosi in famiglia e tra amici, -

Ultime Notizie dalla rete : governo prorogato

Prorogato lo stato d’emergenza sanitario al 31 gennaio. Le mascherine diventano obbligatorie anche all’esterno, a meno che non si viva in situazioni di assoluto isolamento. Il consiglio comunque è di ...Proroga del Dpcm con la novità dell'uso del dispositivo in ... Le Regioni non possano adottare norme meno restrittive di quelle del governo, salvo specifiche eccezioni concordate con il ministro della ...