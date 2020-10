Il filmato Mediaset sul boom di ascolti: depennati i programmi più visti. Che succede a Cologno? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Mediaset accenna alla regina di ascolti e non menziona il Grande Fratello Vip di Signorini Mediaset ha mandato in onda un video con i programmi più visti. Peccato però che manchino proprio quelli che gli ascolti li fanno. nel video si vede Barbara D’Urso con Live, Gerry Scotti con Il Milionario, Chiambretti con Tiki Taka: sarebbero, secondo Mediaset, i successi delle rete negli ascolti. Quando in realtà, proprio i programmi messi in evidenza hanno avuto un calo di ascolti rispetto agli anni precedenti. Lo sottolinea il sito Dagospia. View this post on Instagram Smile #colcuore❤️ A post shared by Barbara d'Urso (@barbaracarmelitadurso) on Oct ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020)accenna alla regina die non menziona il Grande Fratello Vip di Signoriniha mandato in onda un video con ipiù. Peccato però che manchino proprio quelli che glili fanno. nel video si vede Barbara D’Urso con Live, Gerry Scotti con Il Milionario, Chiambretti con Tiki Taka: sarebbero, secondo, i successi delle rete negli. Quando in realtà, proprio imessi in evidenza hanno avuto un calo dirispetto agli anni precedenti. Lo sottolinea il sito Dagospia. View this post on Instagram Smile #colcuore❤️ A post shared by Barbara d'Urso (@barbaracarmelitadurso) on Oct ...

carpi_ale : RT @fabiofabbretti: Che poi, chi è presente in pompa magna nel filmato autocelebrativo degli ascolti di Mediaset in realtà non vince mezza… - fabiofabbretti : Che poi, chi è presente in pompa magna nel filmato autocelebrativo degli ascolti di Mediaset in realtà non vince mezza sfida... #spiazzante - claudiazeni1 : RT @_DAGOSPIA_: MEDIASET E IL FILMATO SUL BOOM DI ASCOLTI. DOVE MANCA PROPRIO CHI LI FA… - FloraPiachica : RT @_DAGOSPIA_: MEDIASET E IL FILMATO SUL BOOM DI ASCOLTI. DOVE MANCA PROPRIO CHI LI FA… - _DAGOSPIA_ : MEDIASET E IL FILMATO SUL BOOM DI ASCOLTI. DOVE MANCA PROPRIO CHI LI FA… -