Il Divino Otelma denuncia Francesca Cipriani! Il fatto all’Isola dei Famosi del 2019

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Iltorna a far parlare di sé. Stavolta non c’entrano nulla profezie o altro, bensì ci sono di mezzo faccende molto più terrene. Secondo quanto riportato dal giornalista Francesco Fredella sul quotidiano online Affari Italiani, il noto personaggio televisivo, interpretato da Marco Amleto Belelli, hatoCipriani (che da poco ha attaccato la Gregoraci) chiedendo un risarcimento danni per la caduta fortuita all’Isola dei). Per chi non si ricordasse quanto accaduto nell’ultima edizione condotta da Alessia Marcuzzi, ecco il video (la caduta è negli ultimi secondi della prova (ndr). La caduta delall’Isola dei...