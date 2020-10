Il Covid non ferma i Paperoni, patrimoni per oltre 10.200 miliardi di dollari. In Italia 4 new entry (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nonostante la pandemia che sta prostrando l’economia globale, alla fine di luglio i patrimoni cumulativi dei miliardari del pianeta è aumentato di oltre un quarto, segnando un nuovo massimo. Il tutto suddiviso tra i 2.189 super ricchi censiti, 31 in più rispetto al 2017 Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nonostante la pandemia che sta prostrando l’economia globale, alla fine di luglio icumulativi dei miliardari del pianeta è aumentato diun quarto, segnando un nuovo massimo. Il tutto suddiviso tra i 2.189 super ricchi censiti, 31 in più rispetto al 2017

borghi_claudio : Fine delle cretinate su 'poverini avevano il covid opposizione sciacalla'. Ieri quando abbiamo fatto saltare il num… - matteosalvinimi : ????CLANDESTINI, TUTTO A FUOCO???? Le immagini che non vedrai al tg. Agrigento, immigrati in centro di accoglienza… - GassmanGassmann : L’Italia è il paese europeo che si sta difendendo meglio dal covid fino ad ora. Continuiamo a comportarci bene,anch… - Andrea41357521 : @dmtzdmr ??????Dai su Demet... ??che non ti possiamo nemmeno abbracciare per colpa del covid. Noi Italiani, gesticoliam… - Alesavioz : RT @Ahasveron: @RaiNews Contate i morti, non i contagiati. A tutt'oggi morti per covid in Germania 9.566 (su 83,02 milioni di abitanti), in… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Il Covid non ferma i Paperoni, patrimoni per oltre 10.200 miliardi di dollari. In Italia 4 new entry Il Sole 24 ORE Covid, Conte: «Curva sta salendo, rispettare la distanza anche in casa»

«La curva dei contagi sta salendo per questo la proroga dello stato di emergenza». Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte. Covid, bollettino di oggi 7 ottobre 2020: ...

Aste: Bolaffi torna in pista!

D opo rinvii e rinunce causa Covid-19 il mondo delle aste guarda finalmente all’Italia. Bolaffi il 16 ottobre, a partire dalle ore 17.00, terrà su La Pista di Lainate, a poche centinaia di metri dal M ...

«La curva dei contagi sta salendo per questo la proroga dello stato di emergenza». Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte. Covid, bollettino di oggi 7 ottobre 2020: ...D opo rinvii e rinunce causa Covid-19 il mondo delle aste guarda finalmente all’Italia. Bolaffi il 16 ottobre, a partire dalle ore 17.00, terrà su La Pista di Lainate, a poche centinaia di metri dal M ...